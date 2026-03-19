Сотрудники Управления безопасности аэропортов США (TSA) оказались на грани не могут оплатить счета и вынуждены сдавать кровь, чтобы заработать на бензин. Об этом сообщает The Sun.

По словам заместителя руководителя TSA Адама Шталя, сотрудники ночуют прямо в автомобилях, потому что у них нет денег на жилье. Они сдают кровь за деньги — только так удается заправить машину, чтобы добраться до работы. Проблема возникла на фоне бюджетного кризиса и задержек выплат. Сотрудники аэропортов, которые стоят на страже безопасности, оказались забыты государством.

Пока пассажиры летают по делам и на отдых, те, кто их досматривает, продолжают спать в машинах и сдавать кровь, чтобы доехать до работы. Американская система, гордящаяся своими стандартами, дала сбой. И теперь те, кто обязан защищать, сами нуждаются в защите.

Ранее стало изветсно, что российских туристов эвакуируют с пляжей Египта из-за песчаной бури.