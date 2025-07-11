Автоэксперт оценил последствия повышения транспортного налога на автомобили старше 15 лет

Ассоциация РОАД предложила радикальные меры для обновления автопарка: двойной техосмотр и повышенный транспортный налог для машин старше 15 лет. Инициатива призвана стимулировать покупку новых авто, однако автоэксперт Игорь Моржаретто назвал ее социально опасной и нежизнеспособной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, РОАД апеллирует к практике Японии и Германии, где подобные меры сочетаются с льготными кредитами и скидками при замене авто. Однако это не является примером, поскольку средняя зарплата в Японии — 3,2 тыс. долларов, в России — 700 долларов, поэтому налоговое давление без поддержки превращается в штраф за бедность.

Эксперт подчеркнул, что в провинции на 20-летних «Жигулях» ездят не из любви к ретро, а из-за бедности.

По его мнению, в итоге повышение затрат ударит по 40% автовладельцев в регионах, где старые авто — единственная возможность передвижения. К тому же идея не принесет доходов казне — владельцы просто перестанут оформлять ТО. Более того, в России нет программ trade-in, утилизационных скидок или льготных автокредитов, делающих замену авто возможной. В результате все приведет к росту неучтенных машин и коррупции на пунктах техосмотра, поэтому необходимо сначала создать условия для обновления парка (скидки, льготы), затем уже ужесточать требования.

Ранее также эксперт Корнеев допустил повышение налога на ряд автомобилей в России.