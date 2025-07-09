Эксперт допустил повышение налога на ряд автомобилей в России

Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев в разговоре с RT прокомментировал возможное повышение транспортного налога на автомобили старше 15 лет.

По мнению Корнеева, Минфин вполне может одобрить новую инициативу, однако она вряд ли это приведет к росту продаж новых машин. Эксперт объясняет это тем, что многие автовладельцы выбирают подержанные авто из-за их доступности.

Эксперт также раскритиковал идею возвращения обязательного техосмотра для частных владельцев легковых автомобилей. Он напомнил, что отмена этой процедуры уже проводилась.

«Так как за отмену техосмотра автовладельцы бились несколько десятков лет и ничего плохого на дорогах после реализации этой идеи не произошло», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) планирует до конца июля подготовить законопроект о повышении налога для старых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России семейная налоговая выплата составит до 189 тыс. руб. в год.