Автоэксперт Панов назвал способы подготовки автомобильного кондиционера к летнему сезону

По словам автоэксперта Сергея Панова, для эффективной работы кондиционера в жару следует предпринять ряд шагов заранее. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что перед началом летнего периода следует заменить салонный фильтр, который может стать очагом размножения микроорганизмов. Кроме того, если во время работы кондиционера автомобильные стекла запотевают во время дождя, это может говорить о проблемах в системе, в этой ситуации важно провести диагностику.

По мнению эксперта, важно постоянно проводить проверку уровня хладагента каждые два года. Также во избежание перегрева компрессора нужно регулярно проверять и заправлять систему, следить за чистотой радиатора и салонного фильтра.

Он отметил, что в период межсезонья нужно постоянно включать кондиционер с целью просушки воздуха в салоне и предотвращения запотевания стекол. Кроме того, радиатор кондиционера необходимо чистить каждые 60-70 тыс. км, те не менее это можно делать и чаще, если на дорогах много грязи.