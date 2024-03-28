Автоэксперт Похмелкин пояснил, почему не нужно носить с собой СНИЛС из-за новых правил получения водительских прав

По словам автоэксперта Виктора Похмелкина, автомобилистам нет необходимости носить с собой СНИЛС и предъявлять его сотрудникам Госавтоинспекции в связи с новыми правилами получения водительских прав. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что, вероятнее всего, этот документ необходим для ведения общей базы. Для проверки сотруднику ДПС нужно предъявить только водительское удостоверение и полис ОСАГО.

Напомним, что с начала следующего месяца в нашей стране меняются правила получения водительских прав. Так, в перечень документов, которые необходимы для получения водительского удостоверения, включили СНИЛС.