Автоэксперт Ракитин пояснил плюсы и минусы личного автомобиля и каршеринга

По словам автоэксперта Максима Ракитина, жители РФ среднего возраста и старше чаще всего имеют скептическое мнение относительно каршеринга, а для молодежи это часто удобный и выгодный способ перемещаться по мегаполису. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что при выборе личного и арендованного транспортного средства прежде всего следует провести оценку расходов на передвижение: так, содержание личного автомобиля требует больших затрат, однако при редком использовании это может оказаться невыгодным.

По мнению эксперта, при этом каршеринг не подходит для дачников и для тех, у кого большая семья, а также при наличии больших пробок в городе аренда также будет обходиться недешево. При этом стоит помнить, что сами автомобили каршеринга чаще всего находятся в состоянии между хорошим и «убитым».