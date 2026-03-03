Автоэксперт рассказал, выживет ли электромобиль в северных регионах России
Автоэксперт Осипов: зимой в ЯНАО запас хода электрокара сократится на 10–15%
Мнение, что «зеленые» машины не для Крайнего Севера, постепенно уходит в прошлое. Эксперты и владельцы электрокаров на Ямале подтверждают: при правильном подходе такой транспорт вполне пригоден для суровых условий, хотя есть свои нюансы, которые стоит знать будущим владельцам. Подробности о них узнало интернет-издание «Ямал-Медиа».
Автоэксперт Андрей Осипов выделил ключевые нюансы эксплуатации:
- Комфорт: Электромобили прогревают салон значительно быстрее бензиновых аналогов — тепло становится через считанные минуты.
- Внешний вид: Двигатель не греет капот, поэтому снег на нем не тает. Чистить машину приходится «дедовским» способом — щеткой.
- Батарея: Современные аккумуляторы живучи. При правильной ночной зарядке (с подогревом) деградация минимальна (всего 2–3% за 4 года).
- Запас хода: В мороз расход энергии растет. При –40°C запас хода падает до 70–80 км, что делает междугородние поездки рискованными.
- Главные риски: Активная пробуксовка моментально «съедает» заряд. Если батарея села в поле — поможет только эвакуатор, так как классическая буксировка электрокарам часто противопоказана.
- Зарядка: Большинство владельцев заряжаются дома ночью по выгодному тарифу. Инфраструктура в регионе развивается (станции уже есть в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме и др.), но пока ограничена городами.
«Зимой для электромобиля потеря в километрах составит 10–15%, по сравнению с эксплуатацией в теплое время года. Это связано с тем, что больше энергии тратится на прогрев машины и поддержание тепла в салоне в процессе поездки», — пояснил эксперт.
Электромобиль, как заключил эксперт, отличный выбор для городских поездок, если у вас есть доступ к домашней розетке. Однако для дальних северных трасс надежнее пока остаются бензиновые или дизельные авто.
