Автоэксперт Сажин назвал плюсы и минусы тонировки боковых стекол автомобиля
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не ниже 50 % от установленного техрегламентом показателя. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, необходим ли этот закон, и следует ли тонировать автомобиль или запрещать это. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, подобным образом власти хотели сделать так, чтобы салон не просматривался, однако при легкой тонировке просматриваться он все же будет, но не станет нагреваться, при этом салон нагревается и через лобовое стекло и не будет слепить водителя.
Автоэксперт перечислил и минусы тонировки боковых стекол. Так, в темное время суток через такое окно ничего не видно и еще через боковое окно не всегда можно увидеть приближающийся автомобиль. Если водитель попадает ДТП, его необходимо извлечь из машины, а для этого разбить стекло. С тонированным же стеклом намного проблематичнее, при этом, когда время идет на секунды и имеется угроза возгорания, то человек может там и остаться.
По его мнению, задние стекла автомобиля можно тонировать как угодно.