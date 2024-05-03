Автоэксперт Сажин назвал плюсы и минусы тонировки боковых стекол автомобиля

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не ниже 50 % от установленного техрегламентом показателя. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, необходим ли этот закон, и следует ли тонировать автомобиль или запрещать это. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, подобным образом власти хотели сделать так, чтобы салон не просматривался, однако при легкой тонировке просматриваться он все же будет, но не станет нагреваться, при этом салон нагревается и через лобовое стекло и не будет слепить водителя.

Автоэксперт перечислил и минусы тонировки боковых стекол. Так, в темное время суток через такое окно ничего не видно и еще через боковое окно не всегда можно увидеть приближающийся автомобиль. Если водитель попадает ДТП, его необходимо извлечь из машины, а для этого разбить стекло. С тонированным же стеклом намного проблематичнее, при этом, когда время идет на секунды и имеется угроза возгорания, то человек может там и остаться.

По его мнению, задние стекла автомобиля можно тонировать как угодно.