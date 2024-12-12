Автоэксперт Сажин назвал причину недолговечности современных автомобилей

Многие автолюбители ностальгируют по старым моделям автомобилей, считая их более надежными и простыми в эксплуатации, чем современные автомобили. В целом они действительно отличались долговечностью, минимализмом в конструкции и универсальностью запчастей. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, почему классика до сих пор вызывает уважение и интерес. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, например, детали «копейки» были, по сути, универсальными, они подходили ко всем моделями «Жигулей». Современные автомобили не могут похвастаться такой простотой.

Эксперт добавил, что проигрывает на качество материалов. Еще одной важной проблемой являются автозапчасти. Так, раньше детали делали так, чтобы они служили долго, а сегодня все чаще используют аналоги или дешевые материалы, особенно на вторичном рынке.

По его мнению, в настоящее время стало обязательным наличие подушек безопасности, системы ABS, кнопки вызова экстренных служб. Несмотря на то что это делает автомобили безопаснее, однако если одна из систем ломается, то без сервиса уже не справиться.

Ранее он назвал причины отсутствия скидок на продажу залежавшихся на складах иномарок.