Автоэксперт Сажин назвал причины нежелательности сокращения парковочных мест во дворах

Минстрой России предлагает сократить число парковочных мест у жилых домов и ввести платные паркинги с целью развития общественного транспорта и снижения числа автомобилей в городах. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, каким образом эффективно решить проблему парковок в городах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с одной стороны, данная инициатива кажется замечательной и правильной, однако она приведет к расколу общества на богатых и бедных, поскольку таким образом парализуется автопром.

Эксперт добавил, что невозможно взять и в один момент похоронить автомобили. К тому же транспортная доступность не во всех городах хорошо развита, чтобы уменьшать парковочные места в экономклассе. Также с парковочных мест нельзя получить столько же средств, сколько с многоквартирных домов, которые можно построить на их месте для людей, нуждающихся в жилье.

По его мнению, разумным решением этой проблемы будет строительство домов одновременно с предусмотренными квартирными паркингами, так как первичные потребности у людей должны быть в любом случае обеспечены.

Автоэксперт подчеркнул, что на сегодняшний день автопром является отраслью, которую правительство РФ хочет развивать, поэтому подобные идеи станут только мешать этому развитию.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье.