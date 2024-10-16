Почти четыре тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 150 автомобилей больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число нарушений выявили в Красногорске, Ленинском округе, Химках, Мытищах и Балашихе. В ведомстве напомнили, что неправильная парковка может препятствовать проезду экстренных служб.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону «112» и в приложении «112 МО», а также самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.