Автоэксперт Сажин пояснил принципы работы отмены штрафа за отсутствие прав

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, отменяющий штрафы за отсутствие физического водительского удостоверения при вождении. По мнению авторов данной инициативы, государственная информационная система дает возможность сотрудникам ГИБДД дистанционно проверить наличие у водителя водительского удостоверения. По словам автоэксперта Владимира Сажина, эта инициатива должна работать, однако здесь имеется несколько нюансов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что также параллельно необходимо внести и изменения в Закон РФ «О безопасности дорожного движения», прежде всего в перечень документов, которые водитель должен иметь при себе.

По мнению эксперта, также целесообразно внести изменения в части, касающейся регистрационных документов (свидетельство о регистрации) на транспортное средство для того, чтобы избежать переписывания ПДД после каждой инициативы депутатов.

Он добавил, что в России существуют места, куда не дотянулась Всемирная паутина, поэтому там непонятным образом станет осуществляться действие данного законопроекта.

Ранее он перечислил принципы работы инициативы запрета шумных авто в России.