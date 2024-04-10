Автоэксперт Сажин перечислил методы избежать штрафов ГИБДД и способы их оспорить в случае получения

В современном мире автолюбителям приходится мириться с большим количеством правил и норм, которые установлены для обеспечения безопасности дорожного движения. Их нарушение может привести не только к опасным ситуациям на дороге, но и к штрафам и наказаниям со стороны ГИБДД. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, как избежать штрафов от ГИБДД за нарушения, неправильную парковку и прочие проступки на дороге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, чтобы не попасться и не получить «письмо счастья» или штраф прежде всего не следует нарушать ПДД. Многие уверенные в себе водители могут пропустить новый дорожный знак, дорожную ситуацию, поскольку расслабляются на привычном маршруте и могут залипнуть в гаджетах, игнорируя более важное изображение в лобовом стекле.

Эксперт добавил, что бывают случаи, что штраф выставлен несправедливо, и для этого имеется ряд вариантов решения проблемы. Так, при несогласии с постановлением человек имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения.

По его мнению, в любом случае можно обратиться в орган, выдавший постановление, для изучения фотофиксации нарушения и любого материала, подтверждающего вину.