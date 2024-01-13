Автоэксперт Сажин перечислил правила действия при попадании в яму на дороге

Ежегодно увеличивается число водителей, которые попадают в аварии из-за ям на дороге. Так, в минувшем году их количество выросло до 37%. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о правилах поведения в подобных случаях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в случае попадания в яму прежде всего на место аварии следует вызвать ГИБДД для фиксации повреждений покрышек, кузова, элементов подсветки и прочего.

Эксперт добавил, что при отсутствии видеорегистратора необходимо найти очевидца вашего ДТП или водителя, у которого имелся он и зафиксировал попадание в яму.

По его мнению, после оформления соответствующего постановления сотрудниками ДПС следует с ним обратиться в компанию, обслуживающую этот участок дороги, в судебном порядке.