Автоэксперт Сажин перечислил преимущества шипов и липучек на колесах машины

Автомобилисты бесконечно спорят, что лучше — шипы или липучка. Однако единого вывода нет. Автоэксперт Владимир рассказал, в чем преимущество каждого. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что каждый автоводитель сам должен для себя решить: ездить безопасно или потом ходить по судам и оплачивать иски страховых компаний по нанесению вреда чужому имуществу.

По мнению эксперта, в шипованных и нешипованных колесах разницы никакой нет в целом. Однако при обильном снегопаде шипованная резина на гололеде чувствует себя намного хуже, поскольку шипы расширяют тормозной путь.