Автоэксперт Сажин перечислил принципы работы инициативы запрета шумных авто в России

Шумный транспорт создает проблемы как для жителей, которые живут рядом с дорогами, так и для участников дорожного движения. Громкий рев двигателя отвлекает внимание водителей, повышая риск возникновения аварий. При этом северная столица стала первым регионом в нашей стране, где полиция успешно внедрила механизм привлечения к ответственности водителей «громких» транспортных средств. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, станет ли внедряться данный законопроект в прочих субъектах РФ и каковы его плюсы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, эта проблема имеет место везде, поскольку ранее не было процедуры и механизма отслеживания шумных автомобилей, в первую очередьсертифицированных приборов, измеряющих шум проезжающего автомобиля у сотрудников дорожной полиции.

Эксперт подчеркнул, что теперь в случае обнаружения такого нарушения станет выноситься постановление о приведении транспортного средства в заводской вид. В случае игнорирования постановления при повторной остановке транспортного средства его регистрация аннулируется, а эксплуатация автомобиля будет запрещена.

По его мнению, при повторных нарушениях водитель может лишиться права управления автомобилем, штраф за это будет тоже колоссальный.

Ранее он перечислил причины необходимости отмены каршеринга и самокатов.