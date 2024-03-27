Автоэксперт Сажин перечислил способы подготовки автомобиля к весне

Весной стоит помнить о том, что именно от правильной заботы об автомобиле зависит его надежность и безопасность на дороге. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, какие шаги стоит предпринять, чтобы автомобиль был готов к весенним приключениям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в первую очередь следует поменять резину на летнюю при температуре воздуха не менее +5 С. Кроме того, при замененной резине и перепаде температур следует воздержаться от езды на автомобиле или соблюдать меры безопасности.

Эксперт добавил, что необходимо смыть солевые отложения с кузова автомобиля, которые остались с зимнего сезона, отполировать кузов, промыть арки и посмотреть состояние подкапотного пространства.

По его мнению, обязательно нужно положить в багажник одеяло или плед.