Автоэксперт Сажин перечислил способы поведения и обращения с автохамом на дороге
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Каждый из нас хоть раз сталкивался с ними на дороге: агрессивные водители, нарушающие правила, «подрезатели» и те, кто любит «проучить». Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, как бороться с автохамами, стало ли их меньше или они всегда будут неотъемлемой частью дорожного движения. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, прежде всего важно понять, не являетесь ли вы тем самым автохамом, поскольку, наоборот, кто-то учит правилам хорошего тона. В целом подобные ситуации на дорогах возникают из-за отсутствия не только культуры вождения, но и уважения к прочим участникам дорожного движения.
Эксперт добавил, что ехать со скоростью 60 км/ч и залипать в телефоне в левом ряду неправильно, и всегда найдется водитель, который станет ехать быстрее и постарается такого товарища сдвинуть с дороги. Поэтому, если видно, что сзади подлетает автомобиль и старается «сморгнуть с дороги», нужно включить правый поворотник и уступить дорогу.
По его мнению, в противном случае ряд особо агрессивных водителей могут обогнать и проверить тормоза. В случае если возникла подобная ситуация, конфликт неизбежен и водитель впереди едущего автомобиля тормозил до такой степени, что приходится остановиться, не следует выходить из автомобиля, а необходимо включить камеру мобильного телефона, которая остудит пыл человека.