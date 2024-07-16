Автоэксперт Сажин перечислил способы поведения и обращения с автохамом на дороге

Каждый из нас хоть раз сталкивался с ними на дороге: агрессивные водители, нарушающие правила, «подрезатели» и те, кто любит «проучить». Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, как бороться с автохамами, стало ли их меньше или они всегда будут неотъемлемой частью дорожного движения. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, прежде всего важно понять, не являетесь ли вы тем самым автохамом, поскольку, наоборот, кто-то учит правилам хорошего тона. В целом подобные ситуации на дорогах возникают из-за отсутствия не только культуры вождения, но и уважения к прочим участникам дорожного движения.

Эксперт добавил, что ехать со скоростью 60 км/ч и залипать в телефоне в левом ряду неправильно, и всегда найдется водитель, который станет ехать быстрее и постарается такого товарища сдвинуть с дороги. Поэтому, если видно, что сзади подлетает автомобиль и старается «сморгнуть с дороги», нужно включить правый поворотник и уступить дорогу.

По его мнению, в противном случае ряд особо агрессивных водителей могут обогнать и проверить тормоза. В случае если возникла подобная ситуация, конфликт неизбежен и водитель впереди едущего автомобиля тормозил до такой степени, что приходится остановиться, не следует выходить из автомобиля, а необходимо включить камеру мобильного телефона, которая остудит пыл человека.