Автоэксперт Сажин перечислил способы сэкономить на эксплуатационных расходах автомобиля

Стоимость автозапчастей в нашей стране растет, власти стараются данный вопрос урегулировать. автозапчасти в России растут, Власти пытаются как-то регулировать данный вопрос. Ситуация стабилизировалась, однако по некоторым маркам все же наблюдается умеренный рост. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, каким образом сэкономить на сезонных эксплуатационных расходах, сохранив их качество. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, способы экономии у каждого свои, тем не менее лучшим способом экономии является отсутствие эксплуатации автомобиля.

Эксперт добавил, что также следует правильно эксплуатировать транспортное средство - объезжать ямы, не давая нагрузку на подвеску и обеспечивая экономию топлива.

По его мнению, после зимнего сезона прежде всего следует заменить комплектующие, подготовить транспорт к техобслуживанию. Кроме того, при заливании летней омывайки поверх зимней ничего страшного не произойдет.