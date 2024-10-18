Автоэксперт Сажин подверг критике идею выдавать права с 16 лет

Санкт-Петербургский депутат Михаил Ветров обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с предложением снизить минимально допустимый возраст управления легковым автомобилем или мотоциклом с 18 до 16-17 лет. По словам автоэксперта Владимира Сажина, в нашей стране обучаться в автошколе можно с 16 лет, сдавать экзамены в ГАИ — с 17 лет, вот только водительское удостоверение станет лежать в ГАИ до достижения восемнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что депутат, решив заявить о себе и показать заботу об избирателях, направил письмо главе ГИБДД России с предложением, которое уже далеко не является новым.

По мнению эксперта, данную идею не раз обсуждали в профессиональном сообществе, и было принято мотивированное решение, что выдавать водительское удостоверение категории «В» с 16 лет категорически нельзя. В таком случае депутатам Госдумы придется вносить изменения в федеральное законодательство.

Он уточнил, что необходимо весьма аккуратно относиться к западному опыту, который может привести в попадание в список запрещенных организаций, пропагандирующих нетрадиционные семейные ценности.

Ранее он назвал причины неработоспособности штрафа за использование телефона за рулем.