Автоэксперт Сажин назвал причины неработоспособности штрафа за использование телефона за рулем

Министерство транспорта РФ предлагает ввести запрет на использование за рулем устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание, то есть планшетов, смартфонов и мультимедийных устройств. По словам автоэксперта Владимира Сажина, на сегодняшний день в автомобилях практически вся навигация выполняется в ручном режиме, и на экранах современных автомобилей, в особенности китайских, все размещено на планшетах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что это наводит на мысль о том, что непонятно, каким образом станут определять наличие просмотра видео, поскольку водитель таким образом может управлять кондиционером или включать радио.

По мнению эксперта, в настоящее время можно ужесточить все что угодно, тем не менее от этого мало что может измениться, если администрация в указанном направлении не работает. К тому же даже посредством видеокамеры наружного наблюдения тяжело доказать применение мобильного телефона за рулем.

Он пояснил, что таким образом Минтранс России решил внести ясность в правило пользования автомобилем. Следуя данной логике, стоит запретить чтение книг за рулем, изучение политической карты мира плакатного формата и горячий кофе.

Ранее он перечислил последствия ужесточения контроля за сдачей на права.