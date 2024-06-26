Автоэксперт Сажин предложил расширить инициативу о дурно пахнущих людях на все виды транспорта

Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству. По словам автоэксперта Владимира Сажина, эта инициатива — из области «у нас что, других проблем нет?». Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что в данной инициативе речь идет именно об общественном транспорте, однако имеются еще и пригородные электрички, и поезда дальнего следования. Поэтому важно распространить инициативу на все виды транспорта.

По мнению эксперта, также есть смысл запретить употреблять чеснок, лук и прочие продукты питания, источающие неприятный запах при выдохе, а также разрешить использовать только единственный парфюм, который будет стоять на выходах и входах в общественный транспорт, и пассажиры смогут себя облить, чтобы все были одинаковы и не могли сказать, что кому-то не нравится чей-то запах.

Он подчеркнул, что непонятно, каким образом будет реализована проверка этой нормы.