Автоэксперт Сажин предупредил о вероятности появления новых мошеннических схем с автомобильными правами

Лица, которые лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, с 1 апреля не станут иметь возможности временно сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, к чему приведут подобные изменения и каким образом это отразится на появлении мошеннических схем с получением прав. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, аналогичный случай имел место, когда водительские удостоверения выписывали на покойников. В данном случае необходимо проведение профилактики сотрудниками ДПС для выявления нетрезвых водителей за рулем.

Эксперт отметил, что в плане изменений правил сдачи экзаменов и нетрезвым вождением за рулем с 1 апреля, они колоссальны. Так, теперь при вождении в нетрезвом виде человек сможет только через полтора года возобновить свои попытки в получении водительского удостоверения.

По его мнению, единственным методом избежать данных неприятностей можно только не пить за рулем, а в случае, если человек выпил, то вызвать эвакуатор или уехать на такси.