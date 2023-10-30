Автоэксперт Сажин рекомендовал не откладывать покупку автомашины

Изменение курса российской валюты, удорожание утильсбора и трудности с параллельным импортом еще летом привели к росту цен на автомобили. В итоге жители нашей страны стали откладывать осенние покупки до лета и обращаться к б/у автомобилям. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, можно ли покупать автомобиль сегодня или лучше отложить покупку до лучших времен и пользоваться каршерингом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, совершать покупки автомобиля и недвижимости следует тогда, когда имеются желание и финансовые возможности.

Эксперт отметил, что при этом транспорт нужно покупать такой, чтобы можно было его содержать.

По его мнению, в настоящее время новые автомобили являются для многих непозволительной роскошью, поэтому спросом пользуется вторичка, которая также дорожает, к тому же, весьма серьезным препятствием к приобретению автомобиля являются повышенные ставки по автокредитованию.