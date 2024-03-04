Автоэксперт Сажин считает, что любители громкой музыки в автомобиле и тюнинга должны нести наказание

Шумные водители с долбящими басами и отсутствие глушителей на автомобилях являются проблемой, с которой сталкиваются городские жители по всему миру. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, каким образом с ними сегодня ведется борьба и эффективны ли данные меры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это правило не применялось, поскольку не было практики по подобному нарушению.

Эксперт добавил, что музыка и тюнинг не оказывают влияния на безопасность дорожного движения, однако внесение изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренных заводом-изготовителем, прописано в техническом регламенте европейского экономического союза. Так, при установке мощной акустической системы на штатной проводке может привести к вылетанию предохранителей.

По его мнению, такие приборы при этом должны быть ГОСТированы.