Автоэксперт Сажин оценил инициативу отслеживания видеокамерами водителей без полиса ОСАГО
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Российский союз автостраховщиков предложил ввести ежедневные штрафы за езду без ОСАГО посредством дорожных камер, которые станут автоматически фиксировать автомобили без страховки и отправлять штрафы водителям. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, как станет реализовываться данная инициатива и с какими проблемами придется столкнуться на начальных этапах. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, эта идея является здравой, обсуждается уже не первый день, чтобы научить камеры оценивать, имеется ли у человека действующий полис ОСАГО или нет. Однако ключевой сложностью является соединение баз страховщиков и ГИБДД.
Автоэксперт добавил, что нельзя штрафовать больше одного раза в день и присылать штраф за отсутствие полиса. Этого вполне будет достаточно для того, чтобы спустя месяц при ежедневном выставлении штрафов, когда они будут достигать 15-20 тыс. рублей, выгоднее будет покупать полис.
По его мнению, в этом отношении опять же может появиться лазейка для того, чтобы начать экономить на полисах. Могут начать оформление данных полисов на человека, имеющего бонус. Плюс ко всему препятствием также может стать и тот факт, что не все регионы пока еще оборудованы камерами, и в некоторых водители могут ездить без полиса.