Автоэксперт Сажин считает идею «народного каршеринга» провальной

В нашей стране стартовал проект «Рули», являющийся формой народного каршеринга. Он дает возможность владельцам автомобилей сдавать свои автомобили в аренду своим друзьям и семье. Автоэксперт Владимир Сажин высказал свою точку зрения относительно данного проекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, этот проект не стоит свеч, поскольку не оговаривается, кто будет нести ответственность за ремонт машины.

Эксперт отметил, что при условии невозможности виновником ДТП возместить причиненный ущерб отвечать за это придется владельцу.

По его мнению, также вызывает сомнение и отсутствие полной гарантии технической исправности автомобиля в момент передачи в аренду.