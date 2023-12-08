Автоэксперт Шелков перечислил способы избежать покупки машины со скрученным пробегом

По словам автоэксперта Максима Шелкова, при покупке автомобиля на вторичном рынке у крупного дилера имеется риск приобрести машину со скрученным пробегом, прежде всего если он стоит на комиссии. Об этом сообщает « Газета.ру ».

Он добавил, что риски снижаются при приобретении автомобиля со скученным пробегом при условии специализации дилера именно этой марки, поскольку ему известны все подводные камни машины.

По мнению эксперта, если машина является «непрофильной», то проводят проверку лишь кузова на удары и диагностику электронных систем мультимарочным сканером на наличие ошибок.