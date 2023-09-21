Автоэксперт Шкуматов объяснил логичность выдачи автомобильных прав на 20 лет

По словам автомобильного эксперта Петра Шкуматова, выдача водительского удостоверения сразу на 20 лет будет абсолютно логичной мерой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что у сотрудников ведомств в этом случае не будет проблем с отслеживанием состояния здоровья владельцев автомобилей.

Напомним, что ранее в нижней палате парламента заявили о разработке законопроекта о продлении водительских прав до 20 лет при условии исправного прохождения водителем всех медицинских комиссий, отсутствия нарушений правил дорожного движения.