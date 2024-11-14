Автоэксперт Шкуматов пояснил, почему повышение транспортного налога в столице окажется незамеченным

Мосгордума приняла закон о постепенном повышении транспортного налога в столице. Рост ставок начнется в 2025 году и продлится несколько лет. По словам автоэксперта Петра Шкуматова, столичные автовладельцы не заметят роста транспортного налога, так как объем, на который повысятся ставки, будет незначительным и уплатить его придется лишь в 2026 году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что если посмотреть на объем роста налога, который и организации, и физлица должны будут заплатить в 2026 году, то есть через два года, то оно в среднем составит 10%, даже меньше. В целом это не оказывает влияния абсолютно ни на что — ни на такси, ни на общественный транспорт, ни на личный транспорт.

По мнению эксперта, тот факт, что среди автовладельцев данная новость вообще не вызвала никаких эмоций, также говорит о многом. Через год налог вырастет на пару тысяч рублей, однако неизвестно, какая к тому моменту будет инфляция, сколько вообще станет стоить автомобиль.

Он отметил, что в целом налог останется на доступном для всех московских автомобилистов уровне, в связи с чем его повышения никто особо и не заметит. К тому же первая оплата по новым ставкам произойдет только через два года.

Ранее сообщалось, что власти Москвы впервые за десятилетие решили увеличить транспортный налог.