Власти Москвы впервые за десятилетие решили увеличить транспортный налог
Мосгордума приняла закон о повышении с 2025 года ставок транспортного налога
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Московская городская дума одобрила инициативу об изменениях в налоговом законодательстве столицы, которая предполагает повышение ставок транспортного налога.
Как сообщает ТАСС, данное решение было принято на заседании депутатов столичного парламента. Основное изменение коснётся категорий транспортных средств, по которым действующие ставки налога в Москве ниже установленных на федеральном уровне.
В столичном Департаменте экономической политики и развития отметили, что нынешние ставки транспортного налога в рублях оставались неизменными на протяжении более десяти лет, за которые накопленная инфляция превысила 100%. Повышение налога, как пояснили в ведомстве, будет происходить постепенно, с увеличением в среднем не более 10% ежегодно.
Налоговые уведомления с учётом новых ставок москвичи получат в 2026 году за 2025 год, а оплатить налог необходимо будет до 1 декабря того же года. Например, ставка для автомобилей с мощностью 120 лошадиных сил в 2025 году вырастет на три рубля за каждую лошадиную силу, увеличившись с 25 до 28 рублей, что в итоге составит 3 360 рублей вместо прежних 3 000 рублей.
Представители департамента заверили, что все льготы по транспортному налогу будут сохранены. Льготные категории, такие как многодетные семьи, ветераны и инвалиды первой и второй группы, останутся защищены от изменений в налоговой ставке.
Ранее стало известно о том, что в Москве в 2025 году продлят нулевой транспортный налог на электромобили.