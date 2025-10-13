Автоэксперт Славнов раскрыл пути поведения при спорном ПДД

Вопрос оспаривания штрафов за неправильную парковку требует особого подхода, особенно когда дорожные знаки плохо различимы. Как пояснил автоэксперт Дмитрий Славнов, даже поврежденный или нечитаемый знак не всегда гарантирует отмену административного взыскания, поскольку правила парковки дополнительно регулируются дорожной разметкой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт рекомендует водителям при возникновении спорных ситуаций обязательно документировать фактическое состояние дорожных знаков с помощью фото- или видеосъемки. Эти материалы могут стать ключевым доказательством при обжаловании штрафа в выписавшем его органе. При этом Славнов отмечает, что подобные случаи редко достигают стадии успешного оспаривания, поскольку знаки обычно устанавливаются с соблюдением нормативов и сохраняют читаемость.

По его словам, особенно сложно доказать невиновность при автоматической фиксации нарушений, например, превышения скорости. Сертифицированные дорожные камеры, проходящие регулярные проверки, имеют приоритет перед несертифицированными видеорегистраторами, что ограничивает возможности водителей при обжаловании.

Эксперт отметил, что штрафные санкции выполняют не только карательную, но и профилактическую функцию. Так, своевременная оплата штрафа за незначительное нарушение может стать более рациональным решением, чем длительное оспаривание, поскольку способствует осознанию рисков и укреплению дисциплины среди участников дорожного движения.

