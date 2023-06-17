Автоэксперт Субботин перечислил правила езды на машине с прицепом

По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, перед поездкой с прицепом автомобилисту важно изучить несколько моментов, прежде всего следует правильно загрузить прицеп и учитывать его наличие во время маневров. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что прицеп необходимо правильно загрузить, то есть центр тяжести должен располагаться по оси.

По мнению эксперта, стоит быть аккуратным при обгоне и помнить, что динамика будет другой на фоне повышенной массы и выросшего сопротивления воздуха.

Субботин пояснил, что также прицеп должен соответствовать массе автомашины, кроме того, не должно быть проблем с его огнями.