Автоэксперт Субботин перечислил правила езды на машине с прицепом
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По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, перед поездкой с прицепом автомобилисту важно изучить несколько моментов, прежде всего следует правильно загрузить прицеп и учитывать его наличие во время маневров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что прицеп необходимо правильно загрузить, то есть центр тяжести должен располагаться по оси.
По мнению эксперта, стоит быть аккуратным при обгоне и помнить, что динамика будет другой на фоне повышенной массы и выросшего сопротивления воздуха.
Субботин пояснил, что также прицеп должен соответствовать массе автомашины, кроме того, не должно быть проблем с его огнями.