Автоэксперт Житнухин перечислил плюсы и минусы китайских автомобилей в России

Автоэксперт Евгений Житнухин поделился главными преимуществами и недостатками современных автомобилей из Поднебесной в нашей стране. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, нередко отечественными водителямиотдается предпочтение китайским маркам автомобилейв силу доступности запчастей, широких дилерских сетей, разнообразия моделей.

Эксперт добавил, что среди недостатков этих автомашин можно назвать использование тонкого металла в кузове и комплектующих, не предназначенных для высоких нагрузок, не стопроцентная адаптация автомобилей к суровым климатическим условиям нашей страны.

По его мнению, среди плюсов китайского автопрома - отсутствие проблем с запчастями, разветвленными дилерскими сетями и разнообразием предложений.