Автоэксперт Житнухин перечислил плюсы и минусы китайских автомобилей в России
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Автоэксперт Евгений Житнухин поделился главными преимуществами и недостатками современных автомобилей из Поднебесной в нашей стране. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, нередко отечественными водителямиотдается предпочтение китайским маркам автомобилейв силу доступности запчастей, широких дилерских сетей, разнообразия моделей.
Эксперт добавил, что среди недостатков этих автомашин можно назвать использование тонкого металла в кузове и комплектующих, не предназначенных для высоких нагрузок, не стопроцентная адаптация автомобилей к суровым климатическим условиям нашей страны.
По его мнению, среди плюсов китайского автопрома - отсутствие проблем с запчастями, разветвленными дилерскими сетями и разнообразием предложений.