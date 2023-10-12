Автоэксперт Зиманов назвал сроки переобувки автомобиля
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Метеорологами был отмечен на дорогах Центральной России первый в текущем сезоне гололед. По словам автомобильного эксперта Льва Зиманова, тем не менее менять летние шины на зимние пока не следует. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что поводом для смены резины является вовсе не гололед, а температура ниже -5 °С.
По мнению эксперта, при смене гололеда и теплой погоды может произойти быстрый износ шин и удлинение тормозного пути автомашины.