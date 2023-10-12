Автоэксперт Зиманов назвал сроки переобувки автомобиля

Метеорологами был отмечен на дорогах Центральной России первый в текущем сезоне гололед. По словам автомобильного эксперта Льва Зиманова, тем не менее менять летние шины на зимние пока не следует. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что поводом для смены резины является вовсе не гололед, а температура ниже -5 °С.

По мнению эксперта, при смене гололеда и теплой погоды может произойти быстрый износ шин и удлинение тормозного пути автомашины.