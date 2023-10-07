Автогонщица из США опубликовала снимок в прозрачном вязаном платье

Вязаные вещи у многих людей ассоциируются с бабушками, которые заботливо дарили теплые носочки и кофточки своим внукам. Однако, связать и носить можно не только детские вещи, но и вполне «взрослые».

Как пишет «Газета.ру», недавно американская автогонщица выложила на своей странице в социальных сетях снимок, на котором предстала в белом прозрачном платье, сквозь которое виднеется фигура самой Линдси Брюэр. Хорошо, что 26-летняя девушка не забыла вниз поддеть купальник.

Судя по всему, она отдыхала на яхте. На одном из фото можно заметить бокал с напитком в руке, но это не единственное, что может привлечь внимание. Первым делом в глаза бросается, конечно же, привлекательная внешность Брюэр. Если взглянуть на эту милую леди, то с трудом можно предположить, что она – автогонщица.