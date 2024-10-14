Автоинспекторы остановили свыше ста машин в рамках рейда «Трезвый водитель» в Красногорске

Сотрудники красногорской Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий массово проверили водителей на улице Речной. Целью рейда было не только выявление нарушителей, но и напоминание о важнейших правилах дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД останавливали транспортные средства на ул. Речной в Красногорске, напоминая об ответственности за нарушения разного характера. Главной темой для обсуждения стала недопустимость вождения в нетрезвом виде. Водителям напомнили про последствия, ответственность и вручили тематические памятки.

Примечательно, что инспекторы проверили более ста машин, но ни в одной из них не было нетрезвого водителя. Такие показатели говорят о законопослушности граждан и безопасной обстановке на дорогах округа.