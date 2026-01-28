Автоюрист предупредил об опасности заснеженных автомобилей

Заснеженный автомобиль представляет угрозу не только для самого водителя, но и для окружающих, а также может привести к финансовым потерям, предупредил автоюрист Александр Касьяненко. Несвоевременная очистка машины от снега и льда значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», судебный автоэксперт и автоюрист Александр Касьяненко.

По его словам, слой снега на стеклах напрямую ухудшает обзор, а снежные массы, оставшиеся на крыше, особенно опасны при экстренном торможении. В такой ситуации снег может резко соскользнуть на лобовое стекло и полностью перекрыть водителю видимость, что резко увеличивает вероятность аварии.

Опасность неочищенного автомобиля распространяется и на других участников дорожного движения. Во время движения куски льда и плотного снега могут отрываться и попадать в соседние машины или на проезжую часть. Это способно спровоцировать ДТП или привести к повреждению чужого имущества.

Как отметил эксперт, в подобных случаях ответственность может лечь на владельца автомобиля, включая обязанность возместить причиненный ущерб. Поэтому регулярная очистка машины от снега и наледи — не только вопрос безопасности, но и способ избежать лишних расходов.

