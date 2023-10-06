Автоюрист Славнов перечислил места для хранения летней резины в зимний сезон

С наступлением холодного времени года автомобилисты меняют резину на зимнюю. Автомобильный юрист Дмитрий Славнов рассказал, где хранить летнюю «обувку» автомобиля. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, водители могут отдать летнюю резину на хранение на спецсклад при автосервисе.

По его мнению, особый уход для такой резины не требуется, необходимо всего лишь положить шарики из селикагеля для впитывания влаги.