Автоюрист Славнов перечислил способы наказания захватившего парковку соседа
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Многим людям, проживающим в городах, знакома ситуация, когда кто-то из жителей МКД пытается присвоить себе парковочное место во дворе самыми разными способами. При этом попытки решить данный вопрос на местном уровне часто приводят к столкновениям вплоть до драк и повреждения чужих автомобилей. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, вся придомовая парковка является общей территорией, поэтому пользоваться ей могут все жители МКД без ограничений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что при условии невозможности договориться с соседом, который захватил парковочное место, можно обратиться в районную администрацию.
По мнению юриста, в зимний сезон многие водители, расчистив парковочное место от снега, начинают воспринимать его как собственное.
Он отметил, что самовольное блокирование парковочного места подпадает под ст. 19.1 КоАП РФ о самоуправстве и является административным правонарушением.