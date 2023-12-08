Автоюрист Славнов перечислил способы наказания захватившего парковку соседа

Многим людям, проживающим в городах, знакома ситуация, когда кто-то из жителей МКД пытается присвоить себе парковочное место во дворе самыми разными способами. При этом попытки решить данный вопрос на местном уровне часто приводят к столкновениям вплоть до драк и повреждения чужих автомобилей. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, вся придомовая парковка является общей территорией, поэтому пользоваться ей могут все жители МКД без ограничений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при условии невозможности договориться с соседом, который захватил парковочное место, можно обратиться в районную администрацию.

По мнению юриста, в зимний сезон многие водители, расчистив парковочное место от снега, начинают воспринимать его как собственное.

Он отметил, что самовольное блокирование парковочного места подпадает под ст. 19.1 КоАП РФ о самоуправстве и является административным правонарушением.