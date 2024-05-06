Автоюрист Воропаев рассказал, как в России покупают красивые автономера

В нашей стране планируется ввести официальную продажу красивых автомобильных номеров. В нижней палате парламента считают, что данная мера позволила бы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок. Автоюрист Лев Воропаев рассказал, каким образом приобретали красивые номера раньше. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в России по действующему законодательству продажа номеров никогда не проходила на официальном уровне, их всегда выдавали случайным образом. Тем не менее есть нелегальный рынок, на котором автовладельцы могли приобрести желаемый номерной знак.

Эксперт добавил, что чаще всего применялись незаконные способы в виде перекупки номеров с рук у знакомых за определенное вознаграждение. Стоимость красивых номерных знаков с одинаковыми буквами и цифрами начинается от 50 тыс. рублей до миллиона рублей. Кроме того, имел место метод приобретения подобных номеров через спецорганизации, легально выкупающих номера со старых автомобилей.