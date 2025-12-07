Автокредиты рванули вверх: почему многие бросились скупать машины в долг

Российский рынок автокредитования показал значительный рост в ноябре после выхода из стагнации в октябре. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», передает КП.

Количество выданных кредитов на новые автомобили в ноябре увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В денежном выражении объем выдачи вырос на 61%.

Сектор кредитования подержанных автомобилей также продемонстрировал рост в ноябре после небольшого спада в октябре. Количество одобренных кредитов на машины с пробегом выросло на 30% в годовом выражении, а сумма выдачи — на 44%.

Эксперты связывают оживление рынка с действием государственных субсидий, которые позволяют банкам выдавать кредиты по льготным ставкам. Аналитики отмечают, что часть покупателей целенаправленно откладывала покупки, накапливая средства на депозитах, в ожидании более выгодных условий кредитования.

