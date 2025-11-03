Автокриминалист рассказал, почему дешевый автомобиль может стать головной болью

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков предупредил россиян о рисках покупки автомобилей по цене ниже рыночной. Об этом он сообщил « Газете.Ru ».

Он отметил, что дешевые автомобили часто сопровождаются юридическими проблемами: машина может быть предметом судебного спора или находиться в конкурсной массе при банкротстве владельца.

Кроме того, транспортное средство может скрывать серьезные технические неисправности. Например, дефекты двигателя продавцы могут временно маскировать с помощью присадок к топливу и маслу, неполадки коробки передач — сбросом настроек для скрытия рывков при переключении.

Шелков подчеркнул, что покупка дешевого авто требует тщательной проверки. Рекомендуется: проверить собственника по базе судебных приставов и арбитражного суда; внимательно осмотреть техническое состояние машины; указать полную цену в договоре купли-продажи.

По словам эксперта, «чудес не бывает»: любой автомобиль, предлагаемый значительно ниже рыночной стоимости, требует повышенного внимания.

Ранее сообщалось, что китайские бренды готовятся уйти с российского авторынка.