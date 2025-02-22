Автоледи на Audi сбила 12-летнюю девочку на переходе в Новой Москве, ребенок в клинике

В Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди» и пешехода. Водитель автомобиля, женщина, совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения девочка была отброшена на встречный автомобиль, проинформировала пресс-служба прокуратуры Москвы 22 февраля.

В момент аварии за рулем автомобиля, предположительно, находилась 26-летняя женщина. Инцидент с участием ребенка произошел на пешеходном переходе, расположенном на улице Центральной в посёлке Птичное, как сообщили в прокуратуре Москвы.

«Привлечение водителя к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов», — говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сообщается, что в результате аварии ребенок получил серьёзные травмы. В настоящее время девочка находится в больнице, подробности о ее самочувствии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Крыму школьный автобус с детьми загорелся во время поездки.