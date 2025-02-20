В Крыму школьный автобус с детьми загорелся во время поездки

В четверг, 20 февраля, во второй половине дня в селе Русаковка, расположенном в Республике Крым, произошло возгорание школьного автобуса, в котором находились дети. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях пресс-службой Белогорского района республики.

Причиной пожара стало короткое замыкание в проводке под приборной панелью. Водитель и сопровождающая не растерялись и оперативно эвакуировали детей.

«Благодаря оперативной реакции водителя Али Расулова и сопровождающей Стовбенко Надежды все дети были своевременно эвакуированы и благополучно доставлены в школу. Никто не пострадал!» — говорится в сообщении.

В причинах инцидента будут разбираться уполномоченные органы, добавили в пресс-службе.

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