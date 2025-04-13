Автоледи сбила перебегавшего дорогу восьмилетнего ребенка в подмосковных Химках

В городе Химки, расположенном в Московской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МВД России по региону, в результате инцидента пострадал восьмилетний ребенок.

Авария случилась в воскресенье, 13 апреля, в вечернее время на улице Карла Маркса.

По предварительной информации, 20-летняя девушка, управлявшая автомобилем, совершила наезд на восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате инцидента, произошедшего на дороге, несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. В данный момент проводится расследование для установления причин и деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ярославле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. На пешеходном переходе машина сбила женщину с детской коляской.