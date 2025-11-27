Автоматические щетки для коров: как технологии повышают продуктивность ферм в Озерах

На животноводческих фермах озерского агрохолдинга «ОСП агро» установили автоматические щетки для коров. Устройства позволяют животным самостоятельно очищаться от грязи и паразитов, стимулируют кровообращение и обмен веществ, а также снижают риск кожных заболеваний.

По словам специалистов, такие щетки удовлетворяют естественную потребность коров к чесанию, уменьшают стресс и повышают иммунитет. Кроме того, новинка экономически выгодна: инвестиции окупаются за счет роста продуктивности и сокращения расходов на лечение животных.