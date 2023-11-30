Автомобили, квадрокоптеры и тепловизоры: из Павлово-Посадского г. о. отправили посылки бойцам СВО

На фронт из Павлово-Посадкского городского округа собрали очередной конвой помощи для военнослужащих-земляков. Об этом на своей странице в Telegram написал глава муниципалитета Денис Семенов.

«Четыре машины, квадрокоптеры, тепловизоры, спутниковая антенна, подавитель дронов, 20 генераторов, бензопил и другое дорогостоящее оборудование сегодня отправили в зону проведения специальной военной операции нашим землякам», — рассказал Денис Семенов, что именно удалось собрать ребятам на передовую.

Возглавил гуманитарный конвой председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов. Ему предстоит побывать в полусотни подразделений, где сейчас несут службу 55 бойцов из муниципалитета. В сборе этого груза, который сформирован исключительно из запросов ребят, принимали участие активные пользователи Telegram — канала «Своих не бросаем», члены общественных организаций, предприниматели нашего города, отметил глава.