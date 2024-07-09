Автомобили, перевозящие гуманитарные грузы, смогут бесплатно пользоваться платными дорогами

В рамках реализации общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ассоциация волонтерских центров, «Российские автомобильные дороги» и общероссийское общественное движение «Народный фронт „За Россию“» подписали трехстороннее соглашение об организации сервиса #МЫВМЕСТЕ.Логистика по предоставлению права бесплатного проезда для транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в новые и приграничные регионы, по платным автодорогам.

Основной целью сервиса является упрощение логистических цепочек по доставке гуманитарных грузов на территории новых и приграничных регионов для поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, а также жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные, добровольческие (волонтерские) и иные организации.

Координаторами сервиса в субъектах Российской Федерации являются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. На сегодняшний день к его реализации подключились 43 региона.