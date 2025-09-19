Автомобили пьяных водителей отправляют на СВО

С начала года в Волгоградской области конфисковали и передали для нужд специальной военной операции (СВО) 57 автомобилей, изъятых у водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.

Отмечается, что правоохранители ежедневно нарушителей, которые садятся за руль без прав и в нетрезвом состоянии. В отношении них заводят уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Эта статья предусматривает не только лишение свободы, но и обязательную конфискацию транспортного средства. Изъятые автомобили направляются на поддержку участников СВО.

В Госавтоинспекции напоминают, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых опасных и безответственных действий, которое может совершить человек. Последствия такого поступка всегда трагичны и необратимы.

В первую очередь, алкоголь кардинально меняет восприятие действительности. Он замедляет реакцию, притупляет внимание и нарушает координацию движений. Водитель теряет способность адекватно оценивать дорожную обстановку, расстояние до других автомобилей и скорость их движения.

